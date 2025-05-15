Украинский актер и игрок КВН Максим Нелипа погиб в зоне СВО
Украинский актер, бывший участник КВН Максим Нелипа ликвидирован в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила супруга артиста в соцсетях.
По ее словам, Нелипа погиб на боевом задании 12 мая. Жена юмориста отметила, что информации о случившемся очень мало, все обстоятельства устанавливаются.
По данным из открытых источников, Максиму Нелипе было 48 лет. Актер стал известен как участник команды КВН «Ковбои политеха», позже он был ведущим ряда украинских телепрограмм и артистом юмористического «Дизель шоу». Нелипа участвовал в боевых действиях с марта 2022 года.
Ранее стало известно, что украинский и российский актер КВН Игорь Ласточкин вступил в ВСУ, пишет Ura.ru.
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