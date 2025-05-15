США хотят депортировать арестованную в стране российскую ученую

Минюст США настаивает на депортации российской ученой Ксении Петровой, которая была арестована ранее по делу о контрабанде. Об этом сообщил телеканал ABC.

По данным американского ведомства, россиянку арестовали за попытку контрабанды в США эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов. Если вина Петровой будет доказана, ей может грозить до 20 лет заключения.

На заседании суда по делу ученой представители минюста Соединенных Штатов попросили о ее выдворении в Россию.

Ранее стало известно, что после задержания Ксения Петрова отказалась от идеи вернуться в РФ, так как опасается преследования, пишет Ura.ru. В 2022 году ученая участвовала в России в митингах против специальной военной операции, а позже уехала в США.

