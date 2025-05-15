«Яндекс Музыка» удалила по требованию властей 1576 материалов

Сервис «Яндекс Музыка» за четвертый квартал 2024 года и первый квартал 2025-го удалил 1576 единиц контента по требованию государственных органов. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет компании о прозрачности.

Отмечается, что каталог сервиса сократился почти на 0,00002%.

В последний триместр прошлого года платформа удалила 89 единиц контента, за три месяца 2025 года — 1487. В указанный период сервис получил от властей 106 запросов с требованием удалить данные - песни, клипы, эпизоды подкастов, обложки альбомов - по 142 ссылкам. За второй и третий кварталы 2024-го платформа удалила 4941 материал, при этом она получила 68 запросов от государственных органов.

В отчете уточняется, что за полгода в сервисе исключили из рекомендаций 890 композиций и эпизодов подкастов с контентом, способным «вызвать дискомфорт у большой массы пользователей», и удалили 159 песен и эпизодов за несоответствие правилам размещения.

По данным «Яндекс Музыки», основными причинами для удалений были «материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки», порнографические описания несовершеннолетних, оправдание сексуального поведения в отношении несовершеннолетних.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что отечественные музыкальные сервисы добавят функцию маркировки артистов-иноагентов, напоминает РЕН ТВ.

