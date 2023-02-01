Парламент Болгарии назвал геноцидом голодомор на Украине

Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии проголосовали за признание голодомора 1932-1933 годов геноцидом народа Украины и безусловное осуждение его инициаторов и исполнителей. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.

Отныне, отрицание или оправдание голодомора в Болгарии будет расцениваться как надругательство над памятью жертв голодомора. В самой Украине уже введён в действие закон, признающий геноцидом народа голод 1932-1933 годов в Советском Союзе. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце прошлого года аналогичную резолюцию одобрил Бундестаг Германии, а далее и Европарламент.