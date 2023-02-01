Парламент Болгарии назвал геноцидом голодомор на Украине
Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии проголосовали за признание голодомора 1932-1933 годов геноцидом народа Украины и безусловное осуждение его инициаторов и исполнителей. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.
Отныне, отрицание или оправдание голодомора в Болгарии будет расцениваться как надругательство над памятью жертв голодомора. В самой Украине уже введён в действие закон, признающий геноцидом народа голод 1932-1933 годов в Советском Союзе. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце прошлого года аналогичную резолюцию одобрил Бундестаг Германии, а далее и Европарламент.
В Кремле заявляют, что такая позиция противоречит фактам и направлена против России. Если следовать историческим документам, из-за голода в разных районах СССР в 1932–1933 годах (период насильственной коллективизации на селе), погибло более 7 миллиона человек, в том числе около 2,5 миллиона в российской части страны, а также 1,5 миллиона на территории современного Казахстана.
Таким образом, голод имел массовый и неизбирательный характер. Кроме того, само население Украины всегда состояло из многих национальностей, в том числе и во властных структурах. Исходя из этого оказывается несостоятельным обвинения советского руководства в ненависти именно к украинцам, подчёркивают в Москве.
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