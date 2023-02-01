Парламент Болгарии назвал геноцидом голодомор на Украине

Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии проголосовали за признание голодомора 1932-1933 годов геноцидом народа Украины и безусловное осуждение его инициаторов и исполнителей. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.

Отныне, отрицание или оправдание голодомора в Болгарии будет расцениваться как надругательство над памятью жертв голодомора. В самой Украине уже введён в действие закон, признающий геноцидом народа голод 1932-1933 годов в Советском Союзе. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце прошлого года аналогичную резолюцию одобрил Бундестаг Германии, а далее и Европарламент.

Дружеское признание. В США объявили голодомор геноцидом против Украины

В Кремле заявляют, что такая позиция противоречит фактам и направлена против России. Если следовать историческим документам, из-за голода в разных районах СССР в 1932–1933 годах (период насильственной коллективизации на селе), погибло более 7 миллиона человек, в том числе около 2,5 миллиона в российской части страны, а также 1,5 миллиона на территории современного Казахстана.

Таким образом, голод имел массовый и неизбирательный характер. Кроме того, само население Украины всегда состояло из многих национальностей, в том числе и во властных структурах. Исходя из этого оказывается несостоятельным обвинения советского руководства в ненависти именно к украинцам, подчёркивают в Москве.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:голодоморУкраинаБолгария
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры