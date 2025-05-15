Steam опроверг утечку данных пользователей при взломе

Игровой сервис Steam опроверг сведения об утечке личных данных пользователей. Об этом говорится в заявлении компании.

Ранее СМИ сообщили, что хакеры украли данные 89 млн аккаунтов на платформе, напоминает Ura.ru.

Как сообщили в Steam, сервис изучил фрагмент утекших данных и определил, что «системы Steam не были взломаны». Утечка затронула старые текстовые сообщения с одноразовыми кодами, которые действовали в течение 15 минут, и те номера, на которые они были отправлены.

«Утекшие данные не позволяют определить аккаунт, пароль, платежную информацию и другие личные данные пользователей Steam по номеру телефона», - указали в компании.

Steam пока не обнаружила источник утечки. Специалисты рекомендовали пользователям настроить мобильный аутентификатор платформы и проверять безопасность аккаунта.

