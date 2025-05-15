Иран готов к ядерному соглашению с США в обмен на отмену санкций

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что Соединенные Штаты готовы к компромиссу в переговорах с Ираном. Он уточнил, что начальной позицией США остается требование о демонтаже иранской ядерной программы, однако это не исключает возможности поиска других путей для достижения соглашения. Позднее стороны проводили «несколько раундов» переговоров по этому вопросу.

Ранее президент США Дональд Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил пул Белого дома. Также Трамп анонсировал прекращение санкций против Сирии, чтобы «дать ей шанс на величие».

Израильский политолог Саймон Ципис заявил НСН, что Трамп «идет на поклон мусульманскому миру». По его словам, вслед за Сирией Трамп отменит санкции и против Ирана.

