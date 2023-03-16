Экс-советник Кучмы: Украина находится на грани революции
На Украине может произойти революционный взрыв. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин.
Ситуация в стране обострилась из-за узурпации власти главой государства Владимиром Зеленским, заявил Соскин. Экс-советник констатировал, что политическая система Украины разгромлена.
По его мнению, президент лишил власти судебную систему и законодательные органы.
Также Соскин обратил внимание на тяжелое экономическое положение страны. Он уточнил, что Украина лишилась 60% хозяйственного комплекса и 11 миллионов человек, уехавших за границу.
Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Соловьев Live» назвал президента Украины клоуном, пишет НСН.
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