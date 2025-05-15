СМИ сообщили о прибытии российской делегации в Стамбул на переговоры

Представители России прибыли на переговоры с Украиной в Стамбуле, которые пройдут по предложению президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

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Встреча российской и украинской делегаций состоится в офисе администрации президента Турции. Здесь же проходили переговоры Москвы и Киева в 2022 году.

Владимир Путин накануне утвердил состав делегации РФ. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. Также на встрече в Стамбуле будут присутствовать замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин, экспертная группа, в которую вошли в том числе первый заместитель руководителя информационного управления Генштаба Александр Зорин и замглавы управления президента по госполитике и гуманитарной сфере Елена Подобреевская, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ПереговорыРоссияСтамбул

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