Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника за ночь

Два беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали минувшей ночью над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата... над территориями Ростовской и Белгородской областей», — говорится в сообщении.

Ранее российские военные сбили девять дронов ВСУ над Черным морем и три — над Белгородской областью, напоминает Ura.ru.

