Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника за ночь
15 мая 202507:36
Два беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали минувшей ночью над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата... над территориями Ростовской и Белгородской областей», — говорится в сообщении.
Ранее российские военные сбили девять дронов ВСУ над Черным морем и три — над Белгородской областью, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru