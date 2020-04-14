В «Новой газете» восприняли угрозу Кадырова всерьез

«Текст вышел у нас на сайте в воскресенье, 12 апреля. Когда он вышел, мы, естественно, обратились за официальным комментарием к властям Чечни. Мы спросили у них комментарий, который будет опубликован в нашей газете с этим же материалом, о ситуации с коронавирусом, что местные жители предпочитают это скрывать, потому что к ним относятся хуже, чем к террористам. Пресс-секретарь Кадырова довольно долго и темпераментно общался с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым. Право прокомментировать у них мало того, что было, - до сих пор есть. Если они захотят прокомментировать именно материал, мы все опубликуем. Но никакого комментария мы не получили, а получили это странное заявление», - рассказала Прусенкова.

По ее словам, редакция восприняла слова Кадырова как прямую угрозу.

«Напомню, в начале февраля была ситуация в Грозном, когда в центре города избили Лену Милашину вместе с адвокатом Мариной Дубровиной. И до сих пор это дело никак не расследуется. Естественно, видео с камеры исчезло. И никакого движения по этому делу не происходит. В свете нападения на двух женщин в центре Грозного странно этих же женщин обвинять в античеченской травле. Это не очень логичное заявление господина Кадырова, которое мы рассматриваем, как угрозу. Если он именно этого хотел, то мы услышали. Угроза довольно серьезная», - подчеркнула представительница «Новой газеты».

Отметим, что на видео Кадыров заверяет, что никаких доказательств нападения на Милашину нет и он в него не верит.