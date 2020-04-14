В «Новой газете» восприняли угрозу Кадырова всерьез
Руководитель пресс-службы «Новой газеты» в эфире НСН рассказала, как отреагировали в редакции на заявление Кадырова с угрозами в адрес журналистов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале дал развернутый ответ на опубликованную в «Новой газете» статью журналистки Елены Милашиной «Смерть от коронавируса - меньшее зло», в которой утверждается, что в Чечне зараженных коронавирусом приравняли к террористам, из-за чего «жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома».
Он по пунктам дал ответ на выдвигаемые в тексте обвинения в адрес чеченских властей и завершил этот разбор предположением, что «заказ на негативную статью о Чеченской Республике был, а вот сырого материала не было».
«Пришлось высасывать из пальца и чудить с переводом с чеченского на русский», - написал Кадыров в Telegram, вызвавшись предоставить журналистам «Новой газеты» «хорошего переводчика с чеченского языка», чтобы он точно и дословно переводил его слова, и такие статьи не публиковались.
Однако еще накануне Кадыров не был готов к диалогу с журналистами. В своем телеграм-канале он назвал этот материал «взрывоопасной античеченской травлей» и обвинил «Газпром» и ФСБ, которая, по его словам, курирует «Новую газету», в том, что она «потворствует деятельности иностранной агентуры». Позднее он извинился перед «Газпромом», заявив, что спутал «Новую газету» с радиостанцией «Эхо Москвы», которая входит в структуру «Газпром медиа».
А в инстаграме Кадыров выложил видеоролик, в котором заявил, что если администрация президента России и ФСБ не вмешаются, то конфликт с журналистами «Новой газеты» будут решать сами чеченцы.
«Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет! Ну не старайтесь из нас делать бандитов, убийц…» - заявил Кадыров. Сейчас это видео в его инстаграме найти не удается. Однако оно доступно на сайте «Новой газеты», где также приводится расшифровка слов главы Чечни.
Руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова в эфире НСН рассказала, как отреагировали в редакции на заявление Кадырова.
«Текст вышел у нас на сайте в воскресенье, 12 апреля. Когда он вышел, мы, естественно, обратились за официальным комментарием к властям Чечни. Мы спросили у них комментарий, который будет опубликован в нашей газете с этим же материалом, о ситуации с коронавирусом, что местные жители предпочитают это скрывать, потому что к ним относятся хуже, чем к террористам. Пресс-секретарь Кадырова довольно долго и темпераментно общался с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым. Право прокомментировать у них мало того, что было, - до сих пор есть. Если они захотят прокомментировать именно материал, мы все опубликуем. Но никакого комментария мы не получили, а получили это странное заявление», - рассказала Прусенкова.
По ее словам, редакция восприняла слова Кадырова как прямую угрозу.
«Напомню, в начале февраля была ситуация в Грозном, когда в центре города избили Лену Милашину вместе с адвокатом Мариной Дубровиной. И до сих пор это дело никак не расследуется. Естественно, видео с камеры исчезло. И никакого движения по этому делу не происходит. В свете нападения на двух женщин в центре Грозного странно этих же женщин обвинять в античеченской травле. Это не очень логичное заявление господина Кадырова, которое мы рассматриваем, как угрозу. Если он именно этого хотел, то мы услышали. Угроза довольно серьезная», - подчеркнула представительница «Новой газеты».
Отметим, что на видео Кадыров заверяет, что никаких доказательств нападения на Милашину нет и он в него не верит.
«Все его выступление было около часа, и примерно половину выступления касалась "Новой газеты". Звучит это как прямая угроза. Он мог ошибиться, перепутать "Новую газету" с "Эхом Москвы". Газпром ни при чем. И ФСБ ни при чем. Но за угрозу прислать нам киллера Кадыров не извинился. Довольно странная ситуация. Странно нас обвинять в античеченской травле. У него есть право на ответ, на комментарий. Можно все это сделать в правовом поле. Если мы не правы, если наша информация не соответствует действительности, то ее опровергать можно не угрозой, не обещанием "взять грех на душу" и прислать нам киллера», - заключила собеседница НСН.
Напомним, в начале февраля «Новая газета» сообщила о нападении в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, которые приехали в столицу Чечни на суд по делу блогера Ислама Нуханова. Они подали заявления о нападении на них в правоохранительные органы Чечни. Комиссар по правам человека Совета Европы в заявлении в связи с нападением подчеркнула, что оно стало «очередным из серии атак на правозащитников и критиков власти в Чеченской Республике».
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