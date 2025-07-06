Оззи Осборн и «Black Sabbath» дали прощальный концерт в Бирмингеме
Британский рок-музыкант Оззи Осборн и другие участники группы «Black Sabbath» дали прощальный концерт в Бирмингеме. Об этом сообщает газета «Independent».
По данным источника, во время выступления музыкант сидел на «черном крылатом» троне. На сцену вместе с Осборном вышли гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Они исполнили в том числе такие хиты, как «Iron Man», «Paranoid» и «War Pigs».
В конце шоу Осборну подарили торт, в небо запустили фейерверки. Газета писала, что мероприятие, в котором также приняли участие группы «Metallica», «Guns N' Roses» и «Slayer», продлилось десять часов.
В феврале 2025 года жена Оззи Осборна Шэрон объявила, что ее супруг больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, но его голос так же хорош.
Группу «Black Sabbath» считают родоначальницей хэви-метала. Она была создана в Великобритании в Бирмингеме в 1968 году. За свою карьеру коллектив продал свыше 75 млн альбомов, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее директор по развитию «Simba Production» Алена Лунина в интервью НСН рассказала, что американский рэпер Tyga на комфортных для всех сторон условиях приедет в Москву для выступления в августе в ресторане «Речной».
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