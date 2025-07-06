Оззи Осборн и «Black Sabbath» дали прощальный концерт в Бирмингеме

Британский рок-музыкант Оззи Осборн и другие участники группы «Black Sabbath» дали прощальный концерт в Бирмингеме. Об этом сообщает газета «Independent».

По данным источника, во время выступления музыкант сидел на «черном крылатом» троне. На сцену вместе с Осборном вышли гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Они исполнили в том числе такие хиты, как «Iron Man», «Paranoid» и «War Pigs».

В конце шоу Осборну подарили торт, в небо запустили фейерверки. Газета писала, что мероприятие, в котором также приняли участие группы «Metallica», «Guns N' Roses» и «Slayer», продлилось десять часов.