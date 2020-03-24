Кадыров закрыл кафе и рестораны Чечни из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился закрыть все кафе, рестораны и другие места массового скопления людей в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте».

В Чеченской республике пока не было подтверждённых случаев заражения коронавирусом Covid-2019. По словам Кадырова, есть три случая с подозрением на коронавирус, анализы направлены в новосибирский центр «Вектор». 360 жителей Чечни остаются на карантине после возвращения из-за границы, добавил глава республики.

Кадыров отметил, что магазины в Чечне продолжат работать. Он пообещал жёстко пресекать любые ценовые спекуляции.

