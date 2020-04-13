Кадыров упрекнул ФСБ в бездействии в отношении публикаций «Новой газеты»
Чеченский лидер Рамзан Кадыров раскритиковал ФСБ за бездействие в отношении публикаций «Новой газеты» о мерах борьбы с коронавирусом COVID-2019 в республике. Соответствующее заявление Кадырова появилось в его Telegram-канале.
Как уточняет РБК, накануне 12 апреля в «Новой газете» появилась статья под названием «Смерть от коронавируса — меньшее зло» с подзаголовком «Когда в Чечне зараженных приравняли к террористам, жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома».
Кадыров назвал статьи, публикуемые в газете о Чечне, провокационными и античеченскими. А также упрекнул ФСБ в том, что она «фактически потворствует деятельности иностранной агентуры». По его словам, издание прикрывается свободой слова, чтобы навесить на чеченцев «ярлыки закоренелых преступников».
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