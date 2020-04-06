Кадыров ответил Мишустину: границы Чечни не закрыты
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, ранее призвавшем регионы не закрывать административные границы в рамках борьбы с коронавирусом. Мишустин раскритиковал глав регионов, в которые перестали пропускать людей и транспорт, и попросил не путать региональные полномочия с федеральными.
Кадыров со своей стороны заявил, что власти Чечни не говорили о закрытии границ республики и не закрывали их для транзитного проезда транспорта, а также не вводили меры, которые негативно отразились бы на логистике.
«Если речь идет о ЧР, хочу спросить Михаила Мишустина и других, откуда появилась такая информация, почему не изучили, какие реальные меры мы принимаем? Прошу все возникающие вопросы задавать Главе ЧР и оперативному штабу», - написал Кадыров.
Вместе с тем, впускать в республику лиц без прописки ЧР местные власти в любом случае не будут, подчеркнул он.
1 апреля Кадыров призвал жителей региона вернуться в республику, предупредив, что через четыре дня граница будет закрыта для въезда и выезда. По данным на утро 6 апреля, в Чечне было 16 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.
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