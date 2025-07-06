СМИ: Поджигатели ТЦ «Пассаж» в Коми знали о невозможности людей выйти

Поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте в Республике Коми понимали, что находившиеся внутри посетители не смогут выбраться, но равнодушно отнеслись к этому, указано в материалах дела.

РИА Новости писало, что для поджога преступники использовали около десяти литров легковоспламеняющейся жидкости и вылили ее возле центральной лестницы ТЦ. Именно она была основным эвакуационным выходом для находившихся в здании людей.