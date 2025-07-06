СМИ: Поджигатели ТЦ «Пассаж» в Коми знали о невозможности людей выйти
Поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте в Республике Коми понимали, что находившиеся внутри посетители не смогут выбраться, но равнодушно отнеслись к этому, указано в материалах дела.
РИА Новости писало, что для поджога преступники использовали около десяти литров легковоспламеняющейся жидкости и вылили ее возле центральной лестницы ТЦ. Именно она была основным эвакуационным выходом для находившихся в здании людей.
В документах также отмечено, что некоторые очевидцы событий идентифицировали одного из подозреваемых в поджоге ТЦ Антона Коростелева по его ярко-желтым волосам.
Поджог «Пассажа» произошел 11 июля 2005 года. В результате ЧП погибли 25 человек, десять получили травмы. Исполнителей преступления Антона Коростелева и Алексея Пулялина приговорили к пожизненному лишению свободы. Организатором поджога, предположительно, оказался Фахрудин Махмудов. Он был включен в список наиболее разыскиваемых преступников в России, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее RT сообщил, что жителя Приамурья заключили под стражу за попытку поджога военкомата.
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