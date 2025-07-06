Путин присвоил имя дважды Героя РФ Гудкова 155-й Курской бригаде морской пехоты
Российский лидер Владимир Путин присвоил 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты почетное наименование «имени дважды Героя России генерал-майора М. Е. Гудкова». Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
До этого другим указом Путин посмертно наградил Героя России Гудкова вторым знаком особого отличия — медалью «Золотая Звезда».
Согласно данным из документа, присвоение почетного наименования было сделано для поддержания патриотического воспитания военных. Путин отметил, что также были учтены и заслуги личного состава пехоты.
Таким образом 155-я Курская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота стала первым подразделением с момента Великой Отечественной войны, которое получило почетное наименование в честь места боевой славы.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Москва не собирается отступать от поставленных целей СВО, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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