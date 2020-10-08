В МВД объяснили появление Тихановской в базе розыска по России
Российские следственные органы не возбуждали никаких уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщили в пресс-центр МВД РФ. Кроме того, там объяснили, как имя Тихановской появилось в базе данных розыска.
«Её присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка»,— подчеркнули в МВД.
Договор о взаимоотношениях МВД был заключен в 1992 году в рамках СНГ, а соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью — в 2009 году.
Между тем, сама Тихановская заявила, что не в курсе, что замешана «в каком-то криминальном деле в Беларуси, а тем более в России».
В свою очередь, адвокат Людмила Айвар ранее рассказала НСН, что последствием этого решения российских властей может стать ускоренное получение Тихановской политического убежища.
«Мне кажется, ей скорее дадут политическое убежище на фоне происходящего и её активной деятельности», - считает адвокат.
Она также не исключила, что Тихановской могут предоставить гражданство другой страны за преследования на территории Белоруссии.
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