В МВД объяснили появление Тихановской в базе розыска по России

Российские следственные органы не возбуждали никаких уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщили в пресс-центр МВД РФ. Кроме того, там объяснили, как имя Тихановской появилось в базе данных розыска.

«Её присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка»,— подчеркнули в МВД.

Договор о взаимоотношениях МВД был заключен в 1992 году в рамках СНГ, а соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью — в 2009 году.

Между тем, сама Тихановская заявила, что не в курсе, что замешана «в каком-то криминальном деле в Беларуси, а тем более в России».