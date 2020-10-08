Новости за ночь: Тихановская отреагировала на сообщение о ее розыске в РФ

Тихановская также сказала, что не в курсе, что замешана «в каком-то криминальном деле в Беларуси, а тем более в России».

Политик сказала, что не слышала о том, что объявлена в розыск. По ее словам, в последнее время у нее очень насыщенный график.

Накануне Светлана Тихановская была объявлена в федеральный розыск в России, сообщает РЕН ТВ. Разыскивается она якобы по договору о правовой помощи, заключенному между Москвой и Минском.

Адвокат Людмила Айвар рассказала в эфире НСН, что последствием этого решения российских властей может стать ускоренное получение Тихановской политического убежища. Она также не исключила, что Тихановской могут предоставить гражданство другой страны за преследования на территории Белоруссии.

«Если же это такой хитрый маневр государства, которое ее разыскивает, то они могут рассчитывать, что она в ближайшее время не приедет под угрозой возможного помещения в следственный изолятор», - отметила Айвар.

