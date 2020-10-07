«Хитрый маневр». Адвокат о розыске Тихановской в России
Адвокат рассказала в эфире НСН о правовых последствиях объявления в розыск белорусской оппозиционерки в России.
Данные белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской внесли в базу разыскиваемых лиц в России, эту информацию можно найти на сайте МВД РФ.
Адвокат Людмила Айвар рассказала в эфире НСН, что последствием этого решения российских властей может стать ускоренное получение Тихановской политического убежища.
«Мне кажется, ей скорее дадут политическое убежище на фоне происходящего и ее активной деятельности», - считает адвокат.
Она также не исключила, что Тихановской могут предоставить гражданство другой страны за преследования на территории Белоруссии.
«Если же это такой хитрый маневр государства, которое ее разыскивает, то они могут рассчитывать, что она в ближайшее время не приедет под угрозой возможного помещения в следственный изолятор», - отметила Айвар.
Эксперт также подчеркнула, что отсутствие статьи, по которой искать Тихановскую в России собирается МВД, весьма необычно. Ведь если деяние, в котором ее обвиняют на родине, не является преступлением в России, то тогда искать ее в нашей стране нельзя. Отсутствие этой статьи в документах на сайте МВД Айвар объяснила либо халатностью сотрудников министерства, либо тем, что «еще не придумали, в чем ее обвиняют».
Массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Причиной народных волнений стали выборы президента страны, на которых, по официальным данным, победил действующий глава Александр Лукашенко. Оппозиция не согласна с официальными итогами выборов и требует его отставки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 115 / сут.
Умерли
21 865+202 / сут.
Выздоровели
995 тыс.+6 699 / сут.
- Армия НКР уничтожила азербайджанский склад ГСМ
- МИД России пригрозил свернуть сотрудничество с Францией и Германией
- Число пострадавших при взрыве под Рязанью выросло до 10
- Расставшийся с «Уфой» Евсеев может возглавить «Локомотив»
- Россия снова предостерегла США от вмешательства в дела Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru