«Хитрый маневр». Адвокат о розыске Тихановской в России

«Мне кажется, ей скорее дадут политическое убежище на фоне происходящего и ее активной деятельности», - считает адвокат.

Она также не исключила, что Тихановской могут предоставить гражданство другой страны за преследования на территории Белоруссии.

«Если же это такой хитрый маневр государства, которое ее разыскивает, то они могут рассчитывать, что она в ближайшее время не приедет под угрозой возможного помещения в следственный изолятор», - отметила Айвар.