Власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой включить регион в состав России
Власти Херсонской области обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав РФ. Об этом заявил замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Как отметил чиновник, «Херсон — это Россия», и на территории Херсонской области не будут создавать народную республику.
«Референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской федерации», — цитирует Стремоусова РИА Новости.
Ранее постпред Крыма при президенте Георгий Мурадов заявил, что освобожденные от контроля Киева южные территории Украины станут одним российским регионом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru