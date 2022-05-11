Власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой включить регион в состав России

Как отметил чиновник, «Херсон — это Россия», и на территории Херсонской области не будут создавать народную республику.

«Референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской федерации», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Ранее постпред Крыма при президенте Георгий Мурадов заявил, что освобожденные от контроля Киева южные территории Украины станут одним российским регионом.

