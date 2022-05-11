Власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой включить регион в состав России

Власти Херсонской области обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав РФ. Об этом заявил замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

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Как отметил чиновник, «Херсон — это Россия», и на территории Херсонской области не будут создавать народную республику.

«Референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской федерации», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Ранее постпред Крыма при президенте Георгий Мурадов заявил, что освобожденные от контроля Киева южные территории Украины станут одним российским регионом.

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ФОТО: РИА Новости
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