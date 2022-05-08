Пенсии в Херсонской области начнут выплачивать в рублях

Пенсии в Херсонской области, находящейся под контролем российских сил, начнут выплачивать в рублях. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что в настоящее время власти формируют реестр пенсионеров.

«Мы готовим реестр пенсионеров. Сейчас этот механизм отрабатывается, чтобы не затягивать и уже в ближайшие месяцы выплатить пенсии и задолженности», — цитирует Стремоусова RT.

По его словам, каждому пенсионеру в Геническом районе Херсонской области было выплачено по 10 тыс. рублей - в рамках пилотного процесса.

Ранее в мэрии украинского Бердянска сообщили, что планируют выдавать зарплаты и пенсии в российских рублях. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра города Александр Сауленко, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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