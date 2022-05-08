Пенсии в Херсонской области начнут выплачивать в рублях

Уточняется, что в настоящее время власти формируют реестр пенсионеров.

«Мы готовим реестр пенсионеров. Сейчас этот механизм отрабатывается, чтобы не затягивать и уже в ближайшие месяцы выплатить пенсии и задолженности», — цитирует Стремоусова RT.

По его словам, каждому пенсионеру в Геническом районе Херсонской области было выплачено по 10 тыс. рублей - в рамках пилотного процесса.

Ранее в мэрии украинского Бердянска сообщили, что планируют выдавать зарплаты и пенсии в российских рублях. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра города Александр Сауленко, сообщает РИА Новости.

