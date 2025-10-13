В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг ракет Tomahawk

По его словам, данная тема вызывает «крайнюю обеспокоенность», и об этом уже говорил президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства назвал данное оружие «серьезным», так как оно может быть и в ядерном исполнении.

Пескова указал, что в связи с этой ситуацией «со всех сторон нагнетается напряженность».

Политик также напомнил о рисках создания Киевом грязной бомбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

