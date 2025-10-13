В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг ракет Tomahawk
Ситуация вокруг баллистических ракет Tomahawk американского производства опасна, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, данная тема вызывает «крайнюю обеспокоенность», и об этом уже говорил президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства назвал данное оружие «серьезным», так как оно может быть и в ядерном исполнении.
Пескова указал, что в связи с этой ситуацией «со всех сторон нагнетается напряженность».
Политик также напомнил о рисках создания Киевом грязной бомбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выделенные на ПВО деньги присвоила связанная с Зеленским и Ермаком фирма
- Путин рассказал о вынужденной «голодовке» на саммите в Душанбе
- В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг ракет Tomahawk
- СМИ: Джонсон получил £1 млн за лоббирование конфликта на Украине
- Число погибших в результате наводнений в Мексике выросло до 44
- Ушла из жизни актриса Александринского театра Елизавета Волгина
- Минэнерго: Мораторий на демпфер стабилизирует цены на бензин
- Российские дзюдоисты завоевали восемь медалей на Кубке Европы
- Банк России отменил голосование за символы банкноты в 500 рублей из-за накруток
- Учёные из США обнаружили нейроны, отключение которых избавляет от хронической боли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru