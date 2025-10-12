Песков напомнил о рисках создания Киевом грязной бомбы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что ещё два года назад российские спецслужбы располагали информацией о возможных планах Киева по созданию так называемой «грязной бомбы». Об этом он заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам Пескова, полтора–два года назад спецслужбы сообщали о данных, указывающих на то, что Украина может разработать «грязную бомбу». Он подчеркнул, что в случае запуска ракеты дальнего радиуса действия, потенциально способной нести ядерный заряд, у России возникают серьёзные основания для обеспокоенности и что военные эксперты за океаном должны это осознавать.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk, не уточнив деталей. В ответ президент РФ Владимир Путин отметил, что применение таких ракет без непосредственного участия американских военных невозможно, а значит, их передача Киеву стала бы новым витком эскалации конфликта. Кроме того, по словам Путина, это нанесло бы серьёзный ущерб российско-американским отношениям и поставило бы под угрозу любые наметившиеся позитивные сдвиги в двустороннем диалоге.
Песков напомнил о рисках создания Киевом грязной бомбы
