Песков напомнил о рисках создания Киевом грязной бомбы

По словам Пескова, полтора–два года назад спецслужбы сообщали о данных, указывающих на то, что Украина может разработать «грязную бомбу». Он подчеркнул, что в случае запуска ракеты дальнего радиуса действия, потенциально способной нести ядерный заряд, у России возникают серьёзные основания для обеспокоенности и что военные эксперты за океаном должны это осознавать.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk, не уточнив деталей. В ответ президент РФ Владимир Путин отметил, что применение таких ракет без непосредственного участия американских военных невозможно, а значит, их передача Киеву стала бы новым витком эскалации конфликта. Кроме того, по словам Путина, это нанесло бы серьёзный ущерб российско-американским отношениям и поставило бы под угрозу любые наметившиеся позитивные сдвиги в двустороннем диалоге.