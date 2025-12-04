Трамп раскритиковал руководство Украины за упущенные возможности для мира

При этом он резко раскритиковал руководство Украины за упущенные, по его мнению, возможности для мира. «Они имели больше преимуществ, но отказались. Теперь ситуация изменилась не в их пользу», — заключил Трамп.

Американский президент заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным его спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера была очень успешной. По словам Трампа, они убеждены в желании Москвы завершить украинский конфликт. В то же время он избежал прогнозов по итогам диалога.

В своем выступлении глава Белого дома также объявил о полном прекращении прямой финансовой помощи Киеву, объяснив это неэффективностью расходов при администрации Байдена. Помощь в виде вооружений теперь, как утверждается, предоставляется только через НАТО и на коммерческой основе.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон договорились вести переговоры по украинскому урегулированию в закрытом формате и не раскрывать подробностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».