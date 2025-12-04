Трамп раскритиковал руководство Украины за упущенные возможности для мира
Президент США Дональд Трамп публично дал положительную оценку состоявшимся в Москве переговорам, сообщает «РЕН ТВ».
При этом он резко раскритиковал руководство Украины за упущенные, по его мнению, возможности для мира. «Они имели больше преимуществ, но отказались. Теперь ситуация изменилась не в их пользу», — заключил Трамп.
Американский президент заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным его спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера была очень успешной. По словам Трампа, они убеждены в желании Москвы завершить украинский конфликт. В то же время он избежал прогнозов по итогам диалога.
В своем выступлении глава Белого дома также объявил о полном прекращении прямой финансовой помощи Киеву, объяснив это неэффективностью расходов при администрации Байдена. Помощь в виде вооружений теперь, как утверждается, предоставляется только через НАТО и на коммерческой основе.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон договорились вести переговоры по украинскому урегулированию в закрытом формате и не раскрывать подробностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
