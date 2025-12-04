В России начали штрафовать за ники в мессенджерах

Суды в двух разных регионах назначили штрафы молодым людям за использование в Telegram-никнеймах символики, ассоциирующейся с экстремистским движением «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), которое признано в России экстремистским. В первом случае 18-летний житель Бурятии был оштрафован на 1000 рублей. Причиной стал его ник «auezinvoram», который, по мнению полиции, содержит отсылку к аббревиатуре АУЕ. Данный факт был выявлен в ходе мониторинга интернета.

Во втором случае аналогичный штраф получил 18-летний житель Тюмени. Поводом послужила эмодзи «розы ветров» (так называемая «воровская звезда»), которая использовалась в его профиле. Суд счел, что поскольку этот символ был виден другим пользователям, его размещение является публичной демонстрацией запрещенной символики.

Ранее рэпер Icegergert стал фигурантом дела о пропаганде запрещенного движения АУЕ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

