В России начали штрафовать за ники в мессенджерах
Двое россиян оштрафованы за никнеймы в мессенджерах, сообщает Baza.
Суды в двух разных регионах назначили штрафы молодым людям за использование в Telegram-никнеймах символики, ассоциирующейся с экстремистским движением «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), которое признано в России экстремистским. В первом случае 18-летний житель Бурятии был оштрафован на 1000 рублей. Причиной стал его ник «auezinvoram», который, по мнению полиции, содержит отсылку к аббревиатуре АУЕ. Данный факт был выявлен в ходе мониторинга интернета.
Во втором случае аналогичный штраф получил 18-летний житель Тюмени. Поводом послужила эмодзи «розы ветров» (так называемая «воровская звезда»), которая использовалась в его профиле. Суд счел, что поскольку этот символ был виден другим пользователям, его размещение является публичной демонстрацией запрещенной символики.
Ранее рэпер Icegergert стал фигурантом дела о пропаганде запрещенного движения АУЕ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России начали штрафовать за ники в мессенджерах
- Исследование: Украинцы готовы выйти на улицы в случае неприемлемых условий для завершения конфликта
- Бывший владелец Pornhub предложил купить иностранные активы «Лукойла»
- 40% россиян верят в тайное мировое правительство
- IOWA, Валерия и другие звезды застряли в лифте в Доме музыки
- Кадыров обратился к Путину после слов президента о войне с Европой
- Продюсер: Долина показала безразличие к судьбам других людей
- В России снимут фильм о тренере Путина по дзюдо за 315 млн рублей
- Лариса Долина выступит с официальным заявлением на фоне скандала с квартирой
- Глава ВТБ Костин призвал разграничить роли банков и маркетплейсов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru