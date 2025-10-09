Песков рассказал о паузе в диалоге по украинскому урегулированию

Пауза возникла в процессе диалога по урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пушков: Урегулирование на Украине возможно только с согласия Москвы

«Действительно... обозначилась серьезная пауза в процессе диалога», — указал представитель Кремля.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что позитивный импульс для украинского урегулирования, достигнутый благодаря российско-американскому саммиту на Аляске, исчерпан «в значительной мере», пишет «Свободная пресса».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
