Песков рассказал о паузе в диалоге по украинскому урегулированию
9 октября 202511:53
Пауза возникла в процессе диалога по урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно... обозначилась серьезная пауза в процессе диалога», — указал представитель Кремля.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что позитивный импульс для украинского урегулирования, достигнутый благодаря российско-американскому саммиту на Аляске, исчерпан «в значительной мере», пишет «Свободная пресса».
