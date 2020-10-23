В Кремле прокомментировали предвыборные дебаты в США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил во время финальных дебатов, что его конкурент на выборах Джо Байден получил $3,5 млн от России через президента Владимира Путина. Глава государства связал это с «хорошими отношениями» с бывшим мэром Москвы и его супругой. Ранее сенаторы-республиканцы обвинили сына Джо Байдена Хантера в получении этой суммы от Елены Батуриной.

На дебатах оба кандидата также заявили, что Россия хочет их поражения на выборах. Трамп утверждает, что сделал такой вывод на основе данных разведки.

Ранее политолог, американист Михаил Синельников-Оришак объяснил Ura.ru, почему Трамп обвинил Байдена в получении российских денег.

Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избирать президента, вице-президента, Палату представителей, треть Сената, губернаторов 13 штатов и территорий. По данным американских аналитиков, США потратит на предвыборную гонку в 2020 году 11 миллиардов долларов, это на 4 миллиарда больше, чем на прошлых выборах. Эксперты Федеральной избирательной комиссии оценивают объем потраченных средств как «феноменальный».

