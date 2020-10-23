Новости за ночь: Трамп обвинил Байдена в получении от Москвы 3,5 млн долларов
Президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена в получении денег от России. Об этом американский лидер заявил во время дебатов, передает RT.
По словам Трампа, кандидат демократов получил 3,5 млн долларов от Москвы.
В свою очередь обвинения отверг обвинения, заявив, что никогда не получал денег из иностранных источников, пишет «Газета.ру».
Живущий в США политолог Николай Злобин рассказал в эфире НСН, с каких «козырей» может зайти кандидат в президенты Джо Байден, а также призвал пока не списывать со счетов сильно отстающего Дональда Трампа. По его словам, на отставание Трампа сыграли его ошибки во время пандемии коронавируса.
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