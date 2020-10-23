Трамп и Байден обвинили России в желании их поражения
Действующий президент США Дональд Трамп и его оппонент от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов сообщили, что Россия пытается добиться их поражения на выборах.
Байден заявил, что хорошо знает Россию - так же, как и Россия хорошо знает Байдена. По мнению бывшего вице-президента США, по этой причине в РФ хотят поражения кандидата от демократов на выборах.
Трамп в свою очередь заявил, что обладает данными разведки, которые указывают на желание России и Ирана добиться поражения кандидата от республиканцев на выборах.
Кроме того, Трамп заявил о возможных связях Байдена с Россией и Украиной и отметил, что его оппонент мог получать финансирование своей предвыборной кампании из этих стран.
Выборы президента США назначены на 3 ноября.
Ранее глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран попытались вмешаться в проведение президентских выборов.
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