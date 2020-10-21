В США арестован мужчина, угрожавший убить Байдена и Харрис
В Мэриленде (США) арестован мужчина по обвинению в угрозах убийства кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Р. Байдена и его напарницу сенатора Камалу Харрис. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
По данным издания, 4 октября 42-летний Джеймс Дейл Рид подошел к дому, во дворе которого стояли рекламные плакаты Байдена и Харрис, и оставил записку, содержащую угрозы в их адрес. Изображение человека, оставившего записку, было зафиксировано видеодомофоном.
Отмечается, что арестованный мужчина сознался в том, что это он оставил записку. Ему предъявлено обвинение в федеральном преступлении, связанном с угрозой главному кандидату, за которое предусмотрено наказание до пяти лет тюремного заключения.
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