В США арестован мужчина, угрожавший убить Байдена и Харрис

По данным издания, 4 октября 42-летний Джеймс Дейл Рид подошел к дому, во дворе которого стояли рекламные плакаты Байдена и Харрис, и оставил записку, содержащую угрозы в их адрес. Изображение человека, оставившего записку, было зафиксировано видеодомофоном.

Отмечается, что арестованный мужчина сознался в том, что это он оставил записку. Ему предъявлено обвинение в федеральном преступлении, связанном с угрозой главному кандидату, за которое предусмотрено наказание до пяти лет тюремного заключения.



