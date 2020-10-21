Выборы в 2020 году обойдутся США дороже, чем в 2016-м

По данным НКО Center for Responsive Politics, США потратит на предвыборную гонку в 2020 году на 4 млрд долларов больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб.



Вайнтрауб рассказала иностранным журналистам о том, что финальные траты, по предварительным подсчетам, составят 11 млрд долларов. В предыдущем избирательном цикле на выборы в США было потрачено 6,5 млрд, сейчас этот рубеж уже преодолен. Вайнтрауб оценила объем потраченных средств как "феноменальный".