Выборы в 2020 году обойдутся США дороже, чем в 2016-м
По данным НКО Center for Responsive Politics, США потратит на предвыборную гонку в 2020 году на 4 млрд долларов больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб.
Вайнтрауб рассказала иностранным журналистам о том, что финальные траты, по предварительным подсчетам, составят 11 млрд долларов. В предыдущем избирательном цикле на выборы в США было потрачено 6,5 млрд, сейчас этот рубеж уже преодолен. Вайнтрауб оценила объем потраченных средств как "феноменальный".
Однако агентство отмечает, что эта сумма состоит из трат всех претендентов на выборные должности, как в Конгрессе, так и в национальных политических партиях. Кандидаты на пост президента, по имеющимся данным, уже собрали на избирательные кампании около 3,5 млрд долларов.
Всеобщие выборы в США назначены на 3 ноября. Граждане страны должны будут выбрать президента и вице-президента, состав Палаты представителей и треть Сената Конгресса. Также будут выбраны губернаторы в 13 штатах.
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