В Кремле объяснили отсутствие рукопожатия Путина и Си Цзиньпина в Пекине
Глава протокола президента России Владислав Китаев объяснил эпидемиологической обстановкой отказ российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина от рукопожатия при встрече в Пекине. Об этом рассказал попросила китайская сторона, рассказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатий. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», — пояснил Китаев.
Ранее 4 февраля состоялась встреча глав государств. Итогом переговоров стало совместное заявление, напоминает Газета.ru.
Доктор политических наук, директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Алексей Воскресенский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что Китай не будет открыто поддерживать Россию в возможном военном конфликте с Западом из-за Украины, несмотря на встречу Владимира Путина с Си Цзиньпином.
«Нет, никаких обязательств никто открыто давать не будет. О том, что никакого военного союза не будет, обе стороны заявляли много раз, но в самом соглашении впервые появляется номенклатура формулировок, свидетельствующих, что отношения между Россией и Китаем могут быть ближе, чем отношения между странами военно-политических блоков времен «холодной войны». Это говорит о том, что отношения очень тесные и, видимо, будут становиться еще теснее, в том числе в направлении координации проблем глобального развития. Это не значит, что нет сложностей, но и не значит, что кто-то будет давать дополнительные обязательства, которые непонятно как выполнять в сложной международной обстановке. Это тоже зафиксировано в этом документе. Поддерживаем друг друга, номенклатура вопросов будет углубляться и расширяться, но национальные интересы при этом могут отличаться», - сказал Воскресенский.
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