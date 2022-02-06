В Кремле объяснили отсутствие рукопожатия Путина и Си Цзиньпина в Пекине

«Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатий. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», — пояснил Китаев.

Ранее 4 февраля состоялась встреча глав государств. Итогом переговоров стало совместное заявление, напоминает Газета.ru.

Доктор политических наук, директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Алексей Воскресенский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что Китай не будет открыто поддерживать Россию в возможном военном конфликте с Западом из-за Украины, несмотря на встречу Владимира Путина с Си Цзиньпином.

«Нет, никаких обязательств никто открыто давать не будет. О том, что никакого военного союза не будет, обе стороны заявляли много раз, но в самом соглашении впервые появляется номенклатура формулировок, свидетельствующих, что отношения между Россией и Китаем могут быть ближе, чем отношения между странами военно-политических блоков времен «холодной войны». Это говорит о том, что отношения очень тесные и, видимо, будут становиться еще теснее, в том числе в направлении координации проблем глобального развития. Это не значит, что нет сложностей, но и не значит, что кто-то будет давать дополнительные обязательства, которые непонятно как выполнять в сложной международной обстановке. Это тоже зафиксировано в этом документе. Поддерживаем друг друга, номенклатура вопросов будет углубляться и расширяться, но национальные интересы при этом могут отличаться», - сказал Воскресенский.

