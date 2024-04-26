Польша предложила западным союзникам приблизить к Калининграду системы ПРО
Странам Запада выгодно переместить системы противоракетной обороны ближе к Калининграду. Об этом, отвечая на вопросы на странице партии «Гражданская платформа» в соцсети X, заявил глава МИД Польши Радек Сикорский.
Если бы Польша предоставила территорию, радары и другие элементы, а западные союзники разместили бы на территории Польши системы ПРО, это было бы полезно для Запада с экономической и военной точки зрения, подчеркнул он.
По словам Сикорского, Калининградская область — «непотопляемый ракетный крейсер Российской Федерации».
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru