Польша предложила западным союзникам приблизить к Калининграду системы ПРО

Если бы Польша предоставила территорию, радары и другие элементы, а западные союзники разместили бы на территории Польши системы ПРО, это было бы полезно для Запада с экономической и военной точки зрения, подчеркнул он.

По словам Сикорского, Калининградская область — «непотопляемый ракетный крейсер Российской Федерации».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области.

