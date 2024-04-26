Московский зоопарк подарит КНДР животных более 40 видов
По случаю визита московских представителей зоопарка в КНДР было принято решение подарить корейскому Центральному зоопарку животных более 40 видов, сообщает ТАСС.
Глава Московского зоопарка Светлана Акулова вручила соответствующий документ о дарении 25 апреля. Посольство РФ в Пхеньяне сообщает, что получит от московских коллег животных, среди которых орланы, крыланы, фазаны, журавли, попугаи, питоны и многие другие. Также в ходе насыщенной программы представители Московского зоопарка подписали меморандум о сотрудничестве с зоопарком Пхеньяна.
Делегация Московского зоопарка во главе с Акуловой прибыла в столицу Северной Кореи 22 апреля. В ходе встречи с послом РФ в КНДР Александром Мацегорой российские специалисты поделились ценными советами по уходу и содержанию домашних животных.
Ранее сообщалось, что в Приморье собираются открыть пляжные туры в Северную Корею. В апреле и мае пройдут три поездки туристических групп из Приморского края в КНДР, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru