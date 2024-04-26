Московский зоопарк подарит КНДР животных более 40 видов

Делегация Московского зоопарка во главе с Акуловой прибыла в столицу Северной Кореи 22 апреля. В ходе встречи с послом РФ в КНДР Александром Мацегорой российские специалисты поделились ценными советами по уходу и содержанию домашних животных.

Ранее сообщалось, что в Приморье собираются открыть пляжные туры в Северную Корею. В апреле и мае пройдут три поездки туристических групп из Приморского края в КНДР, напоминает «Радиоточка НСН».

