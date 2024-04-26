Путин передал управление «дочками» Ariston и BSH Hausgerate структуре «Газпрома»

В документе указано, что меры касаются 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь», которым владеет Ariston Holding N.V., и всех долей в уставном капитале принадлежащего BSH Hausgerate GmbH ООО «БСХ Бытовые Приборы».

Ранее Владимир Путин отменил решение о передаче иностранных долей в «дочке» компании Danone в России во временное управление Росимущества.

