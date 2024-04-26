Путин передал управление «дочками» Ariston и BSH Hausgerate структуре «Газпрома»
Российские дочерние предприятия компаний Ariston и BSH Hausgerate переданы во временное управление АО «Газпром бытовые системы». Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что меры касаются 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь», которым владеет Ariston Holding N.V., и всех долей в уставном капитале принадлежащего BSH Hausgerate GmbH ООО «БСХ Бытовые Приборы».
Ранее Владимир Путин отменил решение о передаче иностранных долей в «дочке» компании Danone в России во временное управление Росимущества.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден объявил о готовности участвовать в дебатах с Трампом
- СМИ: Куклачев уберет из своей программы цирковые трюки
- Глава Центробанка Набиуллина предупредила об опасности высоких зарплат
- МИД Таджикистана заявил о массовом отказе гражданам во въезде в РФ
- В РПЛ призвали молодых российских футболистов уезжать в Европу за заработком
- Путин передал управление «дочками» Ariston и BSH Hausgerate структуре «Газпрома»
- Московский зоопарк подарит КНДР животных более 40 видов
- Польша предложила западным союзникам приблизить к Калининграду системы ПРО
- В Калининграде отменят салют и военную реконструкцию 9 мая
- Суд обязал семью Градского убрать автомобили с парковки театра «Градский Холл»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru