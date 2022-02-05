В Госдепе заявили о сближении России и Китая после встречи Путина и Си Цзиньпина

Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина отражает «подход на сближение», которого придерживаются государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

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В пятницу в Пекине состоялись переговоры лидеров РФ и КНР, приуроченные к открытию зимних Олимпийских игр. По итогам встречи Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Как отметил американский чиновник, встреча должна стать возможностью для Китая побудить Россию к «дипломатии и деэскалации» на Украине.

«Это именно то, чего мировое сообщество ожидает от ответственных стран», — подчеркнул представитель Госдепа.

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ФОТО: inosmi.ru
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