В Госдепе заявили о сближении России и Китая после встречи Путина и Си Цзиньпина

В пятницу в Пекине состоялись переговоры лидеров РФ и КНР, приуроченные к открытию зимних Олимпийских игр. По итогам встречи Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Как отметил американский чиновник, встреча должна стать возможностью для Китая побудить Россию к «дипломатии и деэскалации» на Украине.

«Это именно то, чего мировое сообщество ожидает от ответственных стран», — подчеркнул представитель Госдепа.

