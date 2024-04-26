В РПЛ призвали молодых российских футболистов уезжать в Европу за заработком

Молодым футболистам следует уезжать из России в европейские клубы. Об этом заявил президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал», входящего в российскую премьер-лигу, Григорий Иванов. Об этом сообщило РИА Новости.

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По его словам, у российских футболистов нормальные зарплаты, поэтому они не должны ехать играть в Болгарию или Монголию и терять в заработке, а выбирать хорошие европейские клубы.

Ранее российский футболист, полузащитник клуба «Монако» Александр Головин поддержал призыв главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина уезжать в европейские чемпионаты

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ФОТО: РИА Новости
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