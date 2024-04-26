Суд обязал семью Градского убрать автомобили с парковки театра «Градский Холл»

Тверской районный суд вынес постановление о том, что вдова композитора Александра Градского Марина Коташенко, а также дети Мария и Даниил должны убрать два автомобиля с парковки театра «Градский Холл». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Освальдо.

Речь идет об автомобилях Mercedes и Lincoln. Уточняется, что автомобили занимают парковочные места и приносят неудобства сотрудникам театра.

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В материале говорится, что иск поступил в суд от действующего художественного руководителя учреждения Алексея Рыбникова. Парковку хотят очистить, чтобы освободить место для пользования других сотрудников. Заседание по данному делу прошло в закрытом режиме.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что москвичи с начала года купили на торгах 2,6 тысячи машино-мест. Более всего парковочных мест было куплено на юго-западе столицы, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/ aborgradsky
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