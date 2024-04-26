Суд обязал семью Градского убрать автомобили с парковки театра «Градский Холл»

Тверской районный суд вынес постановление о том, что вдова композитора Александра Градского Марина Коташенко, а также дети Мария и Даниил должны убрать два автомобиля с парковки театра «Градский Холл». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Освальдо.

Речь идет об автомобилях Mercedes и Lincoln. Уточняется, что автомобили занимают парковочные места и приносят неудобства сотрудникам театра.