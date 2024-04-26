МИД Таджикистана заявил о массовом отказе гражданам во въезде в РФ
Граждане Таджикистана сталкиваются с многочисленными отказами во въезде в Россию, сообщило Министерство иностранных дел республики. Об этом пишет РИА Новости.
Как отметила внешнеполитическое ведомство, Душанбе обеспокоен проблемами, с которыми граждане сталкиваются при пересечении границы. Он уточнил, что ситуация с многочисленными отказами во въезде наблюдается последние несколько недель.
В МИД Таджикистана отметили, что проблема доведена до посла России в Душанбе Семена Григорьева.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в интересах безопасности граждан. Он предложил уравнять перед законом иностранцев из стран, с которыми у РФ действует безвизовый режим, с теми, кому требуется документ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: в Оренбуржье остаются затопленными почти девять тысяч домов
- Байден объявил о готовности участвовать в дебатах с Трампом
- СМИ: Куклачев уберет из своей программы цирковые трюки
- Глава Центробанка Набиуллина предупредила об опасности высоких зарплат
- МИД Таджикистана заявил о массовом отказе гражданам во въезде в РФ
- В РПЛ призвали молодых российских футболистов уезжать в Европу за заработком
- Путин передал управление «дочками» Ariston и BSH Hausgerate структуре «Газпрома»
- Московский зоопарк подарит КНДР животных более 40 видов
- Польша предложила западным союзникам приблизить к Калининграду системы ПРО
- В Калининграде отменят салют и военную реконструкцию 9 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru