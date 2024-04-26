МИД Таджикистана заявил о массовом отказе гражданам во въезде в РФ

Как отметила внешнеполитическое ведомство, Душанбе обеспокоен проблемами, с которыми граждане сталкиваются при пересечении границы. Он уточнил, что ситуация с многочисленными отказами во въезде наблюдается последние несколько недель.

В МИД Таджикистана отметили, что проблема доведена до посла России в Душанбе Семена Григорьева.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в интересах безопасности граждан. Он предложил уравнять перед законом иностранцев из стран, с которыми у РФ действует безвизовый режим, с теми, кому требуется документ, передает «Радиоточка НСН».

