Глава Центробанка Набиуллина предупредила об опасности высоких зарплат

Вместе с тем, глава регулятора предупредила, что это чревато новым витком инфляции. По её словам, может возникнуть угроза того, что не будет хватать товаров и услуг по старым ценам.

«Поэтому политика ЦБ направлена на ограничение чрезмерное расширения спроса», - пояснила Набиуллина.

Она добавила, что период высокого роста номинальных зарплат в России идет практически с начала 2023 года.

Ранее Набиуллина предупредила о росте цен почти на 5% в этом году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

