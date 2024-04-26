Глава Центробанка Набиуллина предупредила об опасности высоких зарплат

Денег на выплату высоких зарплат в России хватит, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает агентство «Прайм».

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Вместе с тем, глава регулятора предупредила, что это чревато новым витком инфляции. По её словам, может возникнуть угроза того, что не будет хватать товаров и услуг по старым ценам.

«Поэтому политика ЦБ направлена на ограничение чрезмерное расширения спроса», - пояснила Набиуллина.

Она добавила, что период высокого роста номинальных зарплат в России идет практически с начала 2023 года.

Ранее Набиуллина предупредила о росте цен почти на 5% в этом году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
ТЕГИ:ЗарплатаРоссияИнфляцияЭльвира Набиуллина

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