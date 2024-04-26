В Калининграде отменят салют и военную реконструкцию 9 мая

Решение приняли «в целях обеспечения безопасности» населения и гостей региона. Как указал Лысков, 9 мая также не будут проводить шествие «Бессмертного полка», акция пройдет в новых форматах.

При этом в День Победы в центре Калининграда состоится парад, посвященный празднику.

Ранее власти Волгоградской области отменили первомайскую демонстрацию и праздничные мероприятия на 9 мая, однако в столице региона пройдет парад в честь Дня Победы.

