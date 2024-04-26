В Калининграде отменят салют и военную реконструкцию 9 мая
Салют и военную реконструкцию штурма форта №5 в День Победы отменят в Калининграде. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Решение приняли «в целях обеспечения безопасности» населения и гостей региона. Как указал Лысков, 9 мая также не будут проводить шествие «Бессмертного полка», акция пройдет в новых форматах.
При этом в День Победы в центре Калининграда состоится парад, посвященный празднику.
Ранее власти Волгоградской области отменили первомайскую демонстрацию и праздничные мероприятия на 9 мая, однако в столице региона пройдет парад в честь Дня Победы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: в Оренбуржье остаются затопленными почти девять тысяч домов
- Байден объявил о готовности участвовать в дебатах с Трампом
- СМИ: Куклачев уберет из своей программы цирковые трюки
- Глава Центробанка Набиуллина предупредила об опасности высоких зарплат
- МИД Таджикистана заявил о массовом отказе гражданам во въезде в РФ
- В РПЛ призвали молодых российских футболистов уезжать в Европу за заработком
- Путин передал управление «дочками» Ariston и BSH Hausgerate структуре «Газпрома»
- Московский зоопарк подарит КНДР животных более 40 видов
- Польша предложила западным союзникам приблизить к Калининграду системы ПРО
- В Калининграде отменят салют и военную реконструкцию 9 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru