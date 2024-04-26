Байден объявил о готовности участвовать в дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден заявил, что готов участвовать в дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом. Об этом глава Белого дома сообщил в беседе с журналистом Говардом Стерном на радио Sirius XM.

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«Я не знаю, когда. Я рад провести с ним дебаты», - сказал президент.

Трамп неоднократно призывал Байдена принять участие в дебатах. По мнению республиканца, он сможет продемонстрировать наличие у американского лидера когнитивных проблем.

Три раунда дебатов пройдут с 16 сентября по 9 октября. Сами выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года.

Как сообщало издание The Sun, около 40% американцев считают, что Байден в случае переизбрания не доживет до конца своего второго срока, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампДжо Байден

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