Байден объявил о готовности участвовать в дебатах с Трампом

«Я не знаю, когда. Я рад провести с ним дебаты», - сказал президент.

Трамп неоднократно призывал Байдена принять участие в дебатах. По мнению республиканца, он сможет продемонстрировать наличие у американского лидера когнитивных проблем.

Три раунда дебатов пройдут с 16 сентября по 9 октября. Сами выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года.

Как сообщало издание The Sun, около 40% американцев считают, что Байден в случае переизбрания не доживет до конца своего второго срока, передает «Радиоточка НСН».

