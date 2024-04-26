СМИ: Куклачев уберет из своей программы цирковые трюки

Издание отмечает, что артисту стало плохо после того, как он крутил педали велосипеда и прыгал на пого-стике во время юбилейного шоу. Теперь эти номера будут под запретом.

По данным Telegram-канала, сейчас Куклачев чувствует себя хорошо. Наложенный после операции шов будет заживать шесть недель.

«Сейчас артист мечтает скорее выйти на сцену вместе с любимыми кошками», - говорится в публикации.

Куклачеву стало плохо 12 апреля во время юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве. Его госпитализировали и прооперировали после обширного инфаркта, напоминает «Радиоточка НСН».

