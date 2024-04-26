СМИ: Куклачев уберет из своей программы цирковые трюки
Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев решил убрать из своей программы цирковые трюки, пишет Telegram-канал Mash.
Издание отмечает, что артисту стало плохо после того, как он крутил педали велосипеда и прыгал на пого-стике во время юбилейного шоу. Теперь эти номера будут под запретом.
По данным Telegram-канала, сейчас Куклачев чувствует себя хорошо. Наложенный после операции шов будет заживать шесть недель.
«Сейчас артист мечтает скорее выйти на сцену вместе с любимыми кошками», - говорится в публикации.
Куклачеву стало плохо 12 апреля во время юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве. Его госпитализировали и прооперировали после обширного инфаркта, напоминает «Радиоточка НСН».
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