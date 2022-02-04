«Никаких обязательств»: «Беспрецедентное» сближение России и Китая не говорит о военном союзе

Китай не будет открыто поддерживать Россию в возможном военном конфликте с Западом из-за Украины, несмотря на встречу Владимира Путина с Си Цзиньпином, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор политических наук, директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Алексей Воскресенский.

Ранее в пятницу в Пекине прошли трехчасовые переговоры лидеров России и Китая, приуроченные к открытию зимней Олимпиады. При этом Путин завил, что взаимодействие двух стран приобрело «беспрецедентный» характер.