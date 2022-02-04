«Никаких обязательств»: «Беспрецедентное» сближение России и Китая не говорит о военном союзе
Совместная декларация России и Китая – символичный знак для стран Запада, однако у Москвы и Пекина есть «асимметрия» в геополитических интересах, сказал НСН Алексей Воскресенский.
Китай не будет открыто поддерживать Россию в возможном военном конфликте с Западом из-за Украины, несмотря на встречу Владимира Путина с Си Цзиньпином, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор политических наук, директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Алексей Воскресенский.
Ранее в пятницу в Пекине прошли трехчасовые переговоры лидеров России и Китая, приуроченные к открытию зимней Олимпиады. При этом Путин завил, что взаимодействие двух стран приобрело «беспрецедентный» характер.
«Нет, никаких обязательств никто открыто давать не будет. О том, что никакого военного союза не будет, обе стороны заявляли много раз, но в самом соглашении впервые появляется номенклатура формулировок, свидетельствующих, что отношения между Россией и Китаем могут быть ближе, чем отношения между странами военно-политических блоков времен «холодной войны». Это говорит о том, что отношения очень тесные и, видимо, будут становиться еще теснее, в том числе в направлении координации проблем глобального развития. Это не значит, что нет сложностей, но и не значит, что кто-то будет давать дополнительные обязательства, которые непонятно как выполнять в сложной международной обстановке. Это тоже зафиксировано в этом документе. Поддерживаем друг друга, номенклатура вопросов будет углубляться и расширяться, но национальные интересы при этом могут отличаться», - сказал Воскресенский.
При этом он отметил, что встреча лидеров России и Китая, хотя и планировалась заранее, является «знаковой и символичной» на фоне обострения отношений Москвы с Западом.
«С Украиной другая вещь. Упоминается проблема юридических гарантий безопасности, касающаяся как России, так и национальных интересов Китая. В условиях кризиса в отношениях России с Западом визит в Китай и совместная декларация – символический знак. Когда Путин говорил об отношениях с Западом и высказывал претензии, он понимал, что вскоре полетит в Пекин и будет встречаться с Си Цзиньпином. Ясно, что в условиях, когда Китай является второй экономической державой, это знаковая встреча не только потому, что совместно открывается Олимпиада, но и потому что делается совместное заявление на фоне усложнения международной обстановки», - пояснил профессор.
Воскресенский также указал, что по тексту совместной декларации прослеживается и «оборотная сторона», указывающая на «асимметрию» экономических и геополитических интересов.
«Оборотная сторона заключается в том, что в соглашениях не упомянута напрямую Украина, но в совместной декларации и выступлении Си Цзиньпина несколько раз упомянут Индо-Тихоокеанский регион. Россия показала свою озабоченность, но в самой декларации и в выступлениях довольно много вещей, которые касаются интересов китайской стороны. При этом основная цель подписанных соглашений – убрать барьеры для усиления торгово-экономических отношений», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Зимние Олимпийские игры-2022 стартовали 4 февраля на фоне дипломатического бойкота инициированного США. В начале декабря Вашингтон объявил, что американские официальные лица не приедут на церемонию открытия Игр из-за нарушения прав человек в Китае. К бойкоту присоединились Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Бельгия, Нидерланды, Дания и Литва. При этом в Пекин приехали 23 руководителя государств, главным гостем стал Владимир Путин.
Ранее экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай говорил «Радиоточке НСН», что давление США на Россию связано с их начинающейся холодной войной с Китаем, а Украина является для Вашингтона «разменной картой».
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