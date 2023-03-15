В Кремле назвали «неправдой» слухи о переносе столицы вглубь России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил слухи о якобы планах перевода столицы Российской Федерации вглубь страны, на большее удаление от западной границы. Подобного рода утверждения в комментарии РИА Новости он назвал «неправдой».

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилова. Тот утверждал, что в Москве якобы обсуждается возможность переносе столицы вглубь российской территории, и многие другие процессы уже продолжаются.