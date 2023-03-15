В Кремле назвали «неправдой» слухи о переносе столицы вглубь России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил слухи о якобы планах перевода столицы Российской Федерации вглубь страны, на большее удаление от западной границы. Подобного рода утверждения в комментарии РИА Новости он назвал «неправдой».

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилова. Тот утверждал, что в Москве якобы обсуждается возможность переносе столицы вглубь российской территории, и многие другие процессы уже продолжаются.

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Как отмечает RT, ранее президент России Владимир Путин уже заявлял о неактуальности темы переноса столицы.

При этом, уже в этом году миллиардер Олег Дерипаска предположил, что столица России с большой долей вероятности в будущем будет перенесена в Сибирь.

Член Совета Федерации Людмила Нарусова в комментарии НСН связала такую идею с проведением спецоперации на Украине и регулярными залётами беспилотников на территорию РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:СибирьПесковМосква
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