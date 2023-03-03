«Туда, где тепло!»: Столицу России предложили перенести в Крым или на Кубань
Новая столица будет притягивать бизнес и чиновников, соответственно будет спрос на разные блага, отметил в эфире НСН Алексей Зубец.
Столицу России можно перенести в такие теплые города, как Севастополь или Краснодар, это приведет к улучшению качества жизни людей, заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец в разговоре с НСН.
Накануне бизнесмен Олег Дерипаска заявил в эфире телеканала «Россия-24», что столица России рано или поздно будет перенесена в Сибирь. По его словам, это «придется сделать». Алексей Зубец отметил, что от переноса столицы в Сибирь никто не останется в выигрыше.
«В условиях развития коммуникаций, когда вообще не надо выходить из дома и есть возможность проводить совещания онлайн, столицу надо переносить не в Сибирь, а туда, где тепло. А тепло у нас в Крыму и на Кубани. Перенести столицу в Краснодар или в Севастополь возможно, это приведет к улучшению качества жизни людей. Там комфортно и должно быть максимальное количество людей. А кто выиграет от переноса столицы в Сибирь – непонятно. Формальное наименование столицы притягивает бизнес и чиновников. Там они будут кучковаться, будет высокий спрос на всякие блага», - сказал Зубец.
При этом он отметил, что перенести столицу в Сибирь было бы глупым решением. Кроме того, Зубец указал, что для переноса столицы в другой город понадобятся сотни миллиардов или триллионы рублей.
«О переносе столицы в Сибирь речи быть не может. Об этом можно было бы говорить, если бы мы жили в XVIII или XIX веке при отсутствии каких-либо коммуникаций. Вопрос переноса столицы в какой-то географический центр сегодня – это глупо. Это сотни миллиардов или триллионы рублей. Это колоссальная инфраструктура, которую надо перетаскивать. Если перетащить только какие-то органы власти и не трогать население, то это будет дешевле. Но тогда окажется, что столица в одном месте, а основная экономическая жизнь в другом, что тоже довольно глупо», - резюмировал Зубец.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с НСН отмечал, что столицу России нельзя переносить в Сибирь. Он объяснил, что Москва – это крупнейший город Европы, который связывают магистрали со всех направлений.
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