«Туда, где тепло!»: Столицу России предложили перенести в Крым или на Кубань

Накануне бизнесмен Олег Дерипаска заявил в эфире телеканала «Россия-24», что столица России рано или поздно будет перенесена в Сибирь. По его словам, это «придется сделать». Алексей Зубец отметил, что от переноса столицы в Сибирь никто не останется в выигрыше.

«В условиях развития коммуникаций, когда вообще не надо выходить из дома и есть возможность проводить совещания онлайн, столицу надо переносить не в Сибирь, а туда, где тепло. А тепло у нас в Крыму и на Кубани. Перенести столицу в Краснодар или в Севастополь возможно, это приведет к улучшению качества жизни людей. Там комфортно и должно быть максимальное количество людей. А кто выиграет от переноса столицы в Сибирь – непонятно. Формальное наименование столицы притягивает бизнес и чиновников. Там они будут кучковаться, будет высокий спрос на всякие блага», - сказал Зубец.

При этом он отметил, что перенести столицу в Сибирь было бы глупым решением. Кроме того, Зубец указал, что для переноса столицы в другой город понадобятся сотни миллиардов или триллионы рублей.