Нарусова связала идею переноса столицы в Сибирь со спецоперацией
Перенос столицы из Петрограда в Москву в 1918 году был связан с угрозой военного поражения, сказала сенатор Людмила Нарусова.
Сенатор Людмила Нарусова заявила в беседе с НСН, что идея переноса российской столицы в Сибирь может быть связана с падением беспилотника в Коломне.
Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что столица России рано или поздно будет перенесена в Сибирь, заявил он в эфире «Россия-24». Он отметил, что это вопрос не завтрашнего дня, но рано или поздно это произойдет. Ранее он предлагал сделать столицей России Новосибирск или Красноярск. Нарусова провела исторические параллели.
«Думаю, что к этой идее подтолкнуло падение беспилотника практически рядом с Москвой – в Коломне, что свидетельствует об уровне нашего ПВО и уязвимости столицы. Других комментариев у меня нет. Вспомните, что одной из главных причин переноса столицы из Петрограда в Москву в 1918 году была его близость к границам воющих стран и угроза военного поражения. История повторяется. Добавлю, что для реализации этого сибирского предложения, нужно поменять Конституцию РФ, где указано, что столица страны – Москва. Мы недавно вносили изменения в Конституцию и каждые три года её менять, на мой взгляд, нельзя», - сказала Нарусова.
Неподалеку от Коломны 28 февраля беспилотник упал в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск» в деревне Губастово. В результате происшествия никто не пострадал. Вечером 2 марта в районе Коломны произошел взрыв, который также был слышен в других населенных пунктах. ТАСС пишет, что причиной ЧП мог стать беспилотник.
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