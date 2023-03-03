Нарусова связала идею переноса столицы в Сибирь со спецоперацией

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что столица России рано или поздно будет перенесена в Сибирь, заявил он в эфире «Россия-24». Он отметил, что это вопрос не завтрашнего дня, но рано или поздно это произойдет. Ранее он предлагал сделать столицей России Новосибирск или Красноярск. Нарусова провела исторические параллели.



«Думаю, что к этой идее подтолкнуло падение беспилотника практически рядом с Москвой – в Коломне, что свидетельствует об уровне нашего ПВО и уязвимости столицы. Других комментариев у меня нет. Вспомните, что одной из главных причин переноса столицы из Петрограда в Москву в 1918 году была его близость к границам воющих стран и угроза военного поражения. История повторяется. Добавлю, что для реализации этого сибирского предложения, нужно поменять Конституцию РФ, где указано, что столица страны – Москва. Мы недавно вносили изменения в Конституцию и каждые три года её менять, на мой взгляд, нельзя», - сказала Нарусова.



Неподалеку от Коломны 28 февраля беспилотник упал в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск» в деревне Губастово. В результате происшествия никто не пострадал. Вечером 2 марта в районе Коломны произошел взрыв, который также был слышен в других населенных пунктах. ТАСС пишет, что причиной ЧП мог стать беспилотник.

