Три сценария. Как Зеленский ответит Ирану за «Боинг»
Первый президент Украины и политолог в эфире НСН назвали три сценария поведения президента Зеленского после признания Ираном ошибочного удара по украинскому «Боингу».
В Генштaбе Вооруженных сил Ирaнa заявили, что укрaинский Boeing 737, который рaзбился в Тегерaне, был по ошибке сбит ирaнской рaкетой противовоздушной обороны. Об этом сообщaет ИA Ислaмской Республики (ИРНA).
Глaва МИДа Ирaнa Мохaммaд Джaвaд также отметил, что причиной крушения стaлa «человеческaя ошибкa». Министр подчеркнул, что ошибкa моглa быть допущенa из-зa «aвaнтюризмa» СШA.
Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН назвал три сценария поведения главы государства Владимира Зеленского в связи с инцидентом с украинским «Боингом», погибшим над Ираном.
«Первый сценарий – Зеленскому надо показать себя сейчас открытым, честным – европейским политиком. Но, думаю, он на это не пойдет. Поэтому, скорее, будет второй сценарий – начнут нарастать кризисные внутренние протесты на Украине, на Западе его тоже начнут критиковать. Зеленский должен будет подать в отставку. Третий сценарий. Если Зеленский попытается жульничать вместе со своими компаньонами, - его сметут. И не так счастливо, как это было с Порошенко, Ющенко, Януковичем. Для Зеленского все будет гораздо жестче», - предположил эксперт.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН возмутился тем, что власти Ирана приняли украинский лайнер за американский самолет. Он считает, что Владимир Зеленский должен требовать от Ирана соблюдения международных норм и принципов.
«Это означает, во-первых, официальное - дипломатическое и политическое признание факта ракетной ошибки от Ирана. Второе. Ираном должна быть выплачена компенсация не только Украине, а всем странам, чьи граждане погибли в авиакатастрофе. Третье. Нужны гарантии безопасности полетов в небе над Ираном», - заявил Кравчук.
По мнению Олега Соскина, которое совпадает с точкой зрения Леонида Кравчука, от Владимира Зеленского на Украине и в Европе ждут реальных предложений по расследованию крушения «Боинга», сбитого в Иране по ошибке. Политолог пояснил, почему он не не верит в решительность украинского лидера.
«Что сейчас делать? Зеленский должен предложить какой-то нормальный план. Во-первых, создать международную комиссию по расследованию крушения. Считаю, что туда обязательно должны войти Нидерланды, Канада, Германия, Украина – все страны, граждане которых погибли в самолете. Комиссия, конечно, должна работать, получить все необходимые сведения, части, «черные ящики». Ясно, что в Иране эта комиссия нормально работать не сможет, потому что на нее будут оказывать давление. Поэтому останки самолета надо вывезти на какую-то территорию. Вот про это Зеленский должен что-то сказать. Но он же этого не скажет! Он будет юлить. Уже все сказали – а он молчит. Зеленский уже оказался в очень плохой ситуации. Думаю, у него были какие-то договоренности в Омане, где, думаю, он встречался с представителями высших правящих кругов Ирана. Тогда понятно его поведение. Зеленский во что-то серьезно завязан», - сделал вывод политолог.
Ранее военные и авиаэксперты в эфире НСН проанализировали обстоятельства крушения украинского Boeing 737 и указали на человеческий фактор в трагедии.
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