«Черные ящики» разбившегося в Тегеране «Боинга» вскроют 10 января

Бортовые самописцы разбившегося в Тегеране украинского Boeing будут вскрыты 10 января. Как пишет ТАСС, об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

По его словам, вскрытие «черных ящиков» проведут в лаборатории аэропорта Мехрабад в Тегеране, пишут «Известия». При этом отмечается, что в том случае, если Иран не сможет извлечь из него данные, он обратится за помощью к России, Канаде, Франции или Украине.

Напомним, в минувшую среду самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.