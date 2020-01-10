«Черные ящики» разбившегося в Тегеране «Боинга» вскроют 10 января
Бортовые самописцы разбившегося в Тегеране украинского Boeing будут вскрыты 10 января. Как пишет ТАСС, об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.
По его словам, вскрытие «черных ящиков» проведут в лаборатории аэропорта Мехрабад в Тегеране, пишут «Известия». При этом отмечается, что в том случае, если Иран не сможет извлечь из него данные, он обратится за помощью к России, Канаде, Франции или Украине.
Напомним, в минувшую среду самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Ранее сегодня появилась информация о том, что самолет «Международных авиалиний Украины» был поражен двумя ракетами российского производства – об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к разведке США. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что располагает данными, говорящими о том, что украинский самолет был сбит ракетой иранской ЗРК, отмечает «Свободная пресса».
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН исключил версию о попадании ракеты в пассажирский «Боинг».
«Любой зенитно-ракетный комплекс может быть применен только в том случае, если он приведен в полную боевую готовность, в боевой режим. Расчеты РЛС отсматривают воздушное пространство. Если обнаруженная воздушная цель не дает опознавание «свой-чужой» и по характеристикам полёта классифицируется как вражеская, этот комплекс по решению командира расчета производит стрельбу. Это в любом комплексе, вне зависимости от типа», - заявил эксперт.
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