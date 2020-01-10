МАК готов помочь в расследовании крушения украинского «Боинга»

10 января 202017:17

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) заявили, что готовы помочь в расследовании крушения Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Как отмечает «Интерфакс», в комитете заявили, что располагают необходимым оборудованием и экспертами.

Напомним, воздушное судно, вылетевшее из Тегерана в Киев , потерпело крушение утром 8 января. Борт разбился через несколько минут после взлета. Погибли 176 человек, в том числе граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

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Накануне американские СМИ, а затем и лидеры США, Канады и Великобритании высказали предположение, что самолет мог быть сбит по ошибке. В Тегеране эту версию отвергают. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что эта версия не исключается, но пока и не подтверждается.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что у разведслужб Канады и стран-союзниц есть данные о том, что в пассажирский Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» попала ракета класса «земля-воздух». В свою очередь, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил в эфире НСН, что версия о попадании ракеты иранских ПВО в украинский «Боинг» под Тегераном не имеет под собой оснований.

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ФОТО: РИА Новости//Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
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