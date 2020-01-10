МАК готов помочь в расследовании крушения украинского «Боинга»

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) заявили, что готовы помочь в расследовании крушения Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Как отмечает «Интерфакс», в комитете заявили, что располагают необходимым оборудованием и экспертами.

Напомним, воздушное судно, вылетевшее из Тегерана в Киев , потерпело крушение утром 8 января. Борт разбился через несколько минут после взлета. Погибли 176 человек, в том числе граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.